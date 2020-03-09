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9 березня • оновлено в 11:48
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Долар і євро стрімко подорожчали: скільки коштує валюта

9.5т
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Національний банк України в понеділок, 9 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,92 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 18 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 28,23 грн/€.

У такий спосіб за вихідні європейська валюта подорожчала на 54 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці піднявся на 28 копійок – до 25,07 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 67 копійок і склав 28,40 грн/€.

Національний банк України в понеділок, 9 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,92 грн/$

Національний банк України в понеділок, 9 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,92 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего политического курса в Украине будет под большим вопросом.
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Бульба Остап
Бульба Остап
Долар подорожчав на 18 копійок!!! Москалі, у вас великий досвід, що нам робити???
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Бульба Остап
Бульба Остап
Schaidenko Leonid, і шо, вам помогло?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Продолжать достраивать пирамиду ОВГЗ, голодоморщик. ))))))))))))))))))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Даллар это хорошо, евро - замечательно. Но что с ценой на газ, которая привязана к нефти, НБУ не объявил стоимость?
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