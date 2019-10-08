Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар в Україні пішов угору: опубліковано курс у банках

8.4т Читати матеріал російською

В Україні курс долара у вівторок, 8 жовтня, виріс на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,20 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 6 копійок і становить 27,65 грн/€.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році
Долар в Україні пішов угору: опубліковано курс у банках

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,86 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 17 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,33 грн/€.

Так, за день європейська валюта подорожчала на 31 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гривна могуча, как никогда...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel