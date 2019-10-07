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7 жовтня • оновлено в 18:08
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Долар у банках подорожчав за вихідні: опублікований курс

15.1т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в понеділок, 7 жовтня, зріс на три копійки.

Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,17 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро піднявся на чотири копійки й становить 27,59 грн/€.

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Долар у банках подорожчав за вихідні: опублікований курс

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,61 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 26 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ закріпив на рівні 27,02 грн/€.

Так, за вихідні вартість європейської валюти зменшилася на 22 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
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