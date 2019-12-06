Мінімум за 4 роки: долар у банках України пробив нову позначку

В Україні курс долара у п'ятницю, 6 грудня, опустився на 8 копійок і подолав психологічну позначку.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 23,95 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках знизився на 10 копійок і склав 26,58 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,87 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 6 копійок.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,48 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в п'ятницю, 6 грудня, опустився на 8 копійок і подолав психологічну позначку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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