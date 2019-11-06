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6 листопада • оновлено в 09:33
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Долар помітно подешевшав: скільки коштує у банках України

1.1т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в середу, 6 листопада, впав на 15 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,83 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 21 копійку і склав 27,68 грн/€.

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Долар помітно подешевшав: скільки коштує у банках України

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,71 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,46 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 20 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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