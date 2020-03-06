Головна Новини
6 березня • оновлено в 09:05
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар помітно подешевшав: опублікований курс

Читати матеріал російською

Національний банк України в п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 27,69 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс у банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці опустився на 15 копійок – до 24,79 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 9 копійок і склав 27,73 грн/€.

Національний банк України в п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$

Національний банк України в п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги