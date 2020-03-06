Долар помітно подешевшав: опублікований курс

Національний банк України в п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 15 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 27,69 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс у банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці опустився на 15 копійок – до 24,79 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 9 копійок і склав 27,73 грн/€.

Національний банк України в п'ятницю, 6 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,74 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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