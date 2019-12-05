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5 грудня • оновлено в 09:44
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Долар у банках України наблизився до нової позначки

1.8т
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В Україні курс долара в четвер, 5 грудня, опустився на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,03 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 4 копійки і склав 26,68 грн/€.

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Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,51 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в четвер, 5 грудня, опустився на 3 копійки

В Україні курс долара в четвер, 5 грудня, опустився на 3 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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