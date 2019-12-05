Долар у банках України наблизився до нової позначки

В Україні курс долара в четвер, 5 грудня, опустився на 3 копійки.
Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,03 грн/$, свідчать дані банківських установ.
Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 4 копійки і склав 26,68 грн/€.
Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$.
Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,51 грн/€.
У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 1 копійку.
Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
В Україні курс долара в четвер, 5 грудня, опустився на 3 копійки
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.
25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.
У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.
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