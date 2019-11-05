Головна Новини
5 листопада • оновлено в 09:48
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар у банках подорожчав і наблизився до нової позначки

Читати матеріал російською

В Україні курс долара у вівторок, 5 листопада, піднявся на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,98 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 5 копійок і склав 27,89 грн/€.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році
Долар у банках подорожчав і наблизився до нової позначки

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,79 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,66 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки