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5 березня • оновлено в 10:29
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Курс долара розвернувся: скільки коштує валюта в Україні

5.8т
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Національний банк України в четвер, 5 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,89 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 4 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 27,70 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс американської валюти в продажу в банках опустився на 5 копійок – до 24,94 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 12 копійок і склав 27,82 грн/€.

Національний банк України в четвер, 5 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,89 грн/$

Національний банк України в четвер, 5 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,89 грн/$

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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