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4 листопада • оновлено в 09:29
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Долар у банках впав за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

2.1т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в понеділок, 4 листопада, знизився на 2 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,94 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 1 копійку і склав 27,84 грн/€.

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Долар у банках впав за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,73 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,79 грн/€.

Таким чином, за вихідні європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
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