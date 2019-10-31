Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 10:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар у банках подешевшав: НБУ встановив курс нижче 25 грн

1.1т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в четвер, 31 жовтня, впав на сім копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,12 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 12 копійок і склав 27,92 грн/€.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році
Долар у банках подешевшав: НБУ встановив курс нижче 25 грн

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,99 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 12 копійок.

У такий спосіб за день європейська валюта впала в ціні на 11 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel