Долар у банках подешевшав: НБУ встановив курс нижче 25 грн

В Україні курс долара в четвер, 31 жовтня, впав на сім копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,12 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 12 копійок і склав 27,92 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,99 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 12 копійок.

У такий спосіб за день європейська валюта впала в ціні на 11 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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