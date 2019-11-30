Долар пішов вниз: на скільки подешевшала валюта в банках України

В Україні курс долара в суботу, 30 листопада, опустився на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,10 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 3 копійки і склав 26,60 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,03 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 5 копійок

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,45 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 5 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара у суботу, 30 листопада, опустився на 5 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!