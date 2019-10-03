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3 жовтня • оновлено в 09:47
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Долар стрімко подорожчав: опублікований курс у банках

4.2т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в четвер, 3 жовтня, виріс на 67 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,68 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 80 копійок і становить 28,02 грн/€.

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Долар стрімко подорожчав: опублікований курс у банках

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,85 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 30 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,15 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 39 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар НБУ
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