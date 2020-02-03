Офіційний курс долара підскочив і пробив нову позначку

Національний банк України в понеділок, 3 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,02 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

При цьому в Україні банкіри очікують, що в перші дні лютого курс долара закріпиться у районі 25 грн/$, але гривня може подешевшати ще сильніше.

Прогнозний діапазон на кінець цього тижня: 24,9–25,35 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 27,65 грн/€.

У такий спосіб за вихідні європейська валюта подорожчала на 18 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс американської валюти в продажу в банках виріс на 3 копійки – до 25,15 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 20 копійок і склав 27,81 грн/€.

Національний банк України в понеділок, 3 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,02 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал