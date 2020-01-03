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3 січня • оновлено в 09:13
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Долар пішов вниз: на скільки подешевшала валюта в банках України

1.7т
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В Україні курс долара в п'ятницю, 3 січня, знизився на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,63 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 3 копійки і склав 27,51 грн/€.

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Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,68 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ залишив на рівні 26,42 грн/€.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в п'ятницю, 3 січня, знизився на 6 копійок

В Україні курс долара в п'ятницю, 3 січня, знизився на 6 копійок

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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