Долар пішов вниз: на скільки подешевшала валюта в банках України

В Україні курс долара в п'ятницю, 3 січня, знизився на 6 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,63 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 3 копійки і склав 27,51 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,68 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ залишив на рівні 26,42 грн/€.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в п'ятницю, 3 січня, знизився на 6 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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