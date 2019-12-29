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29 грудня • оновлено в 10:27
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Долар і євро підскочили в ціні: опублікований курс у банках України

6.5т
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В Україні курс долара в неділю, 29 грудня, виріс на 61 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,74 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 64 копійки і склав 27,55 грн/€.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,68 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подорожчала на 38 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,42 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 62 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в неділю, 29 грудня, виріс на 61 копійку

В Україні курс долара в неділю, 29 грудня, виріс на 61 копійку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня євро долар
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