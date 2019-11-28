Долар пришвидшив падіння: на скільки подешевшала валюта в обмінниках України

В Україні курс долара в четвер, 28 листопада, знизився на 10 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,10 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Крім того, довідковий курс гривні до долара також зміцнився. Станом на 13:00 національна валюта торгується на міжбанківському валютному ринку на рівні 23,97/24,03 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 5 копійок і склав 26,65 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,98 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,40 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в четвер, 28 листопада, знизився на 10 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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