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29 листопада • оновлено в 12:37
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Долар пришвидшив падіння: на скільки подешевшала валюта в обмінниках України

15.8т
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В Україні курс долара в четвер, 28 листопада, знизився на 10 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,10 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Крім того, довідковий курс гривні до долара також зміцнився. Станом на 13:00 національна валюта торгується на міжбанківському валютному ринку на рівні 23,97/24,03 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 5 копійок і склав 26,65 грн/€.

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Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,98 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,40 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в четвер, 28 листопада, знизився на 10 копійок

В Україні курс долара в четвер, 28 листопада, знизився на 10 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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Исаев Денис
Исаев Денис
Для Украины в этом нет ничего хорошего, особенно учитывая процентные ставки по кредитам, а экспортёры теряют чуть ли не единственное преимущество, дешёвую себестоимость продукции.
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