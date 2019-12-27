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27 грудня • оновлено в 09:48
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Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

4.9т
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Національний банк України в п'ятницю, 27 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,29 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 4 копійки, свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 25,80 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

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Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках піднявся на 27 копійок – до 23,51 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 25 копійок і склав 26,06 грн/€.

Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України євро долар
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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, Христом-богом, да наймите же хоть одного человека, у которого за плечами есть хотя бы школьный курс! Чтобы такую херню не писать! Я понимаю, что вас всех, во главе с Мишей, из детского сада выгнали за неуспеваемость и вы просто пихаете знакомые и красивые слова куда ни попадя ))) Но вы же выглядите совершенными бабуинами от журналистики )))
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Павлович Антон
Павлович Антон
"Во вторник, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ." НБУ сдерживает рост гривни.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надо так - курс доллара развернулся на 4 копейки!
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