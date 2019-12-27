Курс долара розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

Національний банк України в п'ятницю, 27 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,29 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 4 копійки, свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 25,80 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках піднявся на 27 копійок – до 23,51 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 25 копійок і склав 26,06 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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