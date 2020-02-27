Головна Новини
27 лютого • оновлено в 09:35
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар і євро помітно подорожчали: опублікований курс

2.8т
Читати матеріал російською

Національний банк України в четвер, 27 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,64 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,80 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 20 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс американської валюти в продажу в банках піднявся на 1 копійку – до 24,60 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 12 копійок і склав 26,83 грн/€.

Національний банк України в четвер, 27 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,64 грн/$

Національний банк України в четвер, 27 лютого, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,64 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги