Головна Новини
27 січня • оновлено в 09:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар у банках помітно впав за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

877
Читати матеріал російською

Національний банк України в понеділок, 27 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,33 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 19 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,84 грн/€.

У такий спосіб за вихідні європейська валюта подешевшала на 35 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 5 копійок – до 24,48 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 13 копійок і склав 27,10 грн/€.

Національний банк України в понеділок, 27 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,33 грн/$

Національний банк України в понеділок, 27 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,33 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги