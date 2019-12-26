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26 грудня • оновлено в 09:28
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Долар в Україні пробив новий мінімум: опублікований курс

1.8т
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Національний банк України в четвер, 26 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,25 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 2 копійки, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з грудня 2015 року, коли курс валюти становив 23,13 грн/$.

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Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 25,76 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 7 копійок – до 23,24 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 9 копійок і склав 25,81 грн/€.

Долар в Україні пробив новий мінімум: опублікований курс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня національний банк України
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фил филька
фил филька
скоро по 8 будет. кто за 23 возьмет пожалеет еще больше чем те кто за 13 в свое время взял))
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