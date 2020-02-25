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25 лютого • оновлено в 09:02
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Долар і євро прискорили зростання: опублікований курс у банках України

1.2т
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В Україні курс долара у вівторок, 25 лютого, піднявся на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,55 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 6 копійок і склав 26,66 грн/€.

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Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,49 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,51 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,49 грн/$

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,49 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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