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24 жовтня • оновлено в 10:35
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Долар пішов угору: опублікований курс у банках України

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В Україні курс долара у четвер, 24 жовтня, виріс на 8 копійок.

Зокрема середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 25,09 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 4 копійки і склав 27,92 грн/€.

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Долар пішов угору: опублікований курс у банках України

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,89 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 5 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,68 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
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