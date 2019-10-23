Долар у банках подешевшав: курс наблизився до позначки 25 грн

В Україні курс долара у середу, 23 жовтня, опустився на 9 копійок.

Зокрема середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 25,01 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках опустився на 8 копійок і склав 27,96 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,84 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 13 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,65 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 25 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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