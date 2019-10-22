Долар у банках України помітно подешевшав і наблизився до нової позначки

В Україні курс долара у вівторок, 22 жовтня, опустився на 15 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,10 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на вісім копійок і склав 28,04 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,97 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на шість копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ залишив на рівні 27,90 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на одну копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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