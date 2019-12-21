Долар побив новий рекорд: за скільки можна купити валюту в Україні

Національний банк України в суботу, 21 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,32 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 5 копійок, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 25,88 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

При цьому середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 5 копійок – до 23,38 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 8 копійок і склав 26,01 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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