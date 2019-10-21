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21 жовтня • оновлено в 09:39
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Долар подорожчав за вихідні: офіційний курс підскочив вище 25 грн

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В Україні курс долара в понеділок, 21 жовтня, піднявся на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,25 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 11 копійок і склав 28,12 грн/€.

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Долар подорожчав за вихідні: офіційний курс підскочив вище 25 грн

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,03 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 30 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,89 грн/€.

У такий спосіб за вихідні європейська валюта подорожчала на 41 копійку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар НБУ
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