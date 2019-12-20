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20 грудня • оновлено в 11:58
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Курс долара впав до нового мінімуму: скільки коштує валюта в Україні

2.5т
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Національний банк України в п'ятницю, 20 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,37 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем ​​американська валюта подешевшала на 4 копійки, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

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Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 25,98 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 4 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

При цьому середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 5 копійок – до 23,43 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 9 копійок і склав 26,09 грн/€.

Курс долара впав до нового мінімуму: скільки коштує валюта в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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Bobin Robin
Bobin Robin
Всё плохо на окраине... Ну, может дохнуть будут быстрее?
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