Долар і євро повернулися до зростання: опублікований курс у банках України

В Україні курс долара в четвер, 20 лютого, піднявся на 5 копійок.
Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,53 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.
Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 6 копійок і склав 26,66 грн/€.
Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,52 грн/$.
У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 8 копійок.
Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,48 грн/€.
У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 6 копійок.
Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
В Україні курс долара в четвер, 20 лютого, піднявся на 5 копійок
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.
У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.
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