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20 лютого • оновлено в 09:47
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Долар і євро повернулися до зростання: опублікований курс у банках України

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В Україні курс долара в четвер, 20 лютого, піднявся на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,53 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 6 копійок і склав 26,66 грн/€.

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Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,52 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 8 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,48 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 6 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в четвер, 20 лютого, піднявся на 5 копійок

В Україні курс долара в четвер, 20 лютого, піднявся на 5 копійок

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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