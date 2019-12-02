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2 грудня • оновлено в 11:15
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Долар у банках подешевшав за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

3.7т
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В Україні курс долара в понеділок, 2 грудня, опустився на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,07 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 5 копійок і склав 26,55 грн/€.

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Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,87 грн/$.

Як порівняти з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 6 копійок

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,32 грн/€.

У такий спосіб за вихідні європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в понеділок, 2 грудня, опустився на 3 копійки

В Україні курс долара в понеділок, 2 грудня, опустився на 3 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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