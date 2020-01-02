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2 січня • оновлено в 10:27
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Курс долара розвернувся: скільки коштує валюта після Нового року

22.2т
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В Україні курс долара в четвер, 2 січня, знизився на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був установлений на рівні 24,69 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 7 копійок і склав 27,48 грн/€.

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Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,68 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ залишив на рівні 26,42 грн/€.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в неділю, 29 грудня, виріс на 61 копійку

В Україні курс долара в неділю, 29 грудня, виріс на 61 копійку

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України євро долар курс валют
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