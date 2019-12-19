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19 грудня • оновлено в 10:09
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Долар пришвидшив падіння й побив новий рекорд

2.7т
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Національний банк України в четвер, 19 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,41 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 5 копійок, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період із січня 2016 року.

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Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,02 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 17 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Водночас середній курс гривні щодо американської валюти у продажу в банках знизився на 5 копійок – до 23,48 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 11 копійок і склав 26,18 грн/€.

Долар пришвидшив падіння й побив новий рекорд

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Семимильными шагами и с гiмном на устах идут хуторские к неизбежному дефолту по краткосрочным гособлигациям в гривнах, которые сейчас массово скупают спекулянты из-за диких процентов.
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an and
an and
Это не доллар упал, а гривна укрепляется! Большая разница..тем более для эксперта
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