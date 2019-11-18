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18 листопада • оновлено в 09:38
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Долар у банках впав за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

1.7т
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В Україні курс долара в понеділок, 18 листопада, знизився на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,36 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 4 копійки і склав 26,89 грн/€.

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Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,22 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,72 грн/€.

Таким чином, за вихідні європейська валюта подорожчала на 6 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в понеділок, 18 листопада, знизився на 5 копійок

В Україні курс долара в понеділок, 18 листопада, знизився на 5 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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