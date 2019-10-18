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18 жовтня • оновлено в 09:00
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Долар у банках піднявся вище 25 грн: опублікований курс

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В Україні курс долара в п'ятницю, 18 жовтня, піднявся на 4 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,05 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 24 копійки і склав 27,81 грн/€.

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Долар у банках піднявся вище 25 грн: опублікований курс

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,73 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 10 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,48 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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