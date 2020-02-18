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18 лютого • оновлено в 09:00
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Долар і євро прискорили падіння: опублікований курс у банках України

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В Україні курс долара у вівторок, 18 лютого, опустився на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,51 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 7 копійок і склав 26,65 грн/€.

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Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,44 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,49 грн/€.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара у вівторок, 18 лютого, опустився на 3 копійки

В Україні курс долара у вівторок, 18 лютого, опустився на 3 копійки

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня євро долар
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