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17 жовтня • оновлено в 09:57
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Долар у банках України пробив нову позначку

8.3т Читати матеріал російською

В Україні курс долара у четвер, 17 жовтня, зріс на 4 копійки.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 25,01 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках виріс на 2 копійки і склав 27,57 грн/€.

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Долар у банках України пробив нову позначку

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,83 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 5 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,38 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Это не доллар пробил, это гривна сама себя топит: кто тут расчитывал, что из-за майданов ВВП вырастет ? Ну ка, бросайте работать и все митинговать в поддержку националистов и Пороха - сделавшего больше других, чтобы гривна утонула ! Да, и не забудьте спросить в какой валюте он свои наворованные деньги хранит, 100 пудов, что не в гривне. Так какая Украина ему нужна ?
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" упорно настаивает на своем экономическом кретинизме )))
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