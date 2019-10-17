Долар у банках України пробив нову позначку

В Україні курс долара у четвер, 17 жовтня, зріс на 4 копійки.

Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у продажу був встановлений на рівні 25,01 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках виріс на 2 копійки і склав 27,57 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,83 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 5 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,38 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

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