Долар помітно подорожчав і пробив нову позначку

Національний банк України в п'ятницю, 17 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,09 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подорожчала на 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,90 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала 18 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках виріс на 10 копійок – до 24,29 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 12 копійок і склав 27,07 грн/€.

Національний банк України в п'ятницю, 17 січня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,09 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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