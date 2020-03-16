Долар пробив нову позначку: опублікований курс в Україні

Національний банк України в понеділок, 16 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,08 грн/$.

За вихідні американська валюта подорожчала на 23 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 28,99 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подешевшала на 6 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці піднявся на 27 копійок – до 26,78 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 5 копійок і склав 29,86 грн/€.

Національний банк України в понеділок, 16 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,08 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики.

Різке зростання курсу долара в Україні не пов'язане зі спалахом коронавірусу і введеним у зв'язку з ним карантином. Через інші причини він може бути в межах 27 грн/$, але не більше. Про це заявила народна депутатка України від "Європейської солідарності", колишня голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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