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15 жовтня • оновлено в 09:20
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Долар у банках виріс за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

1.5т Читати матеріал російською

В Україні курс долара у вівторок, 15 жовтня, піднявся на 7 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,89 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 8 копійок і становить 27,45 грн/€.

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Долар у банках виріс за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,53 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,09 грн/€.

Так, за вихідні європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар НБУ
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70rus xxx
70rus xxx
Упал доллар,цены растут,вырос,тоже самое.И чему радоваться?
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