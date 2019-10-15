Долар у банках виріс за вихідні: скільки коштує валюта в Україні

В Україні курс долара у вівторок, 15 жовтня, піднявся на 7 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,89 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 8 копійок і становить 27,45 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,53 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,09 грн/€.

Так, за вихідні європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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