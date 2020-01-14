Курс долара і євро розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

В Україні курс долара у вівторок, 14 січня, піднявся на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,19 грн/$. Про це свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 12 копійок і склав 26,89 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,92 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,62 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара у вівторок, 14 січня, піднявся на 3 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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