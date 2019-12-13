Долар пришвидшив падіння й встановив новий рекорд

Національний банк України в п'ятницю, 13 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,56 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 4 копійки, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,24 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 7 копійок – до 23,62 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 1 копійку і склав 26,30 грн/€.

Національний банк України в п'ятницю, 13 грудня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,56 грн / $

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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