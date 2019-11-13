Долар у банках подешевшав: скільки коштує валюта в Україні

В Україні курс долара в середу, 13 листопада, знизився на 7 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,60 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і склав 27,21 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,46 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 5 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 26,94 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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