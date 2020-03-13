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13 березня • оновлено в 10:17
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Курс долара підскочив і наблизився до нової позначки

8.4т
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Національний банк України у п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,85 грн/$.

За день американська валюта подорожчала на 23 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 29,05 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти у продажу в банках вранці зріс на 9 копійок – до 26,51 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 18 копійок і склав 29,81 грн/€.

Національний банк України в п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,85 грн/$

Національний банк України в п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,85 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Сколько миллионов баксов на поддержку хрювни выбросили ? 300-400? И так каждый день, и всё равно не помогает.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О России - "РУБЛЬ РУХНУЛ!!!!!". О себе - "доллар подскочил". Лoшapы :-)
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4
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Кристина Стефанова, В России с утра рубль стал восстанавливаться.
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3
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Макарский Александр
Макарский Александр
Главное здобулы гидность
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1
Кацапомокшанов Амандрапупа
Кацапомокшанов Амандрапупа
Макарский Александр, а ти правий (достоинство) для нас більш цінна річ ніж смикання валюти вверх-вниз, але тобі цього не зрозуміти, бо ти кріпосний спонвіку. Смішні ви, лапотні скрєпоносці:)))
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