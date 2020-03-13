Курс долара підскочив і наблизився до нової позначки

Національний банк України у п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,85 грн/$.

За день американська валюта подорожчала на 23 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 29,05 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти у продажу в банках вранці зріс на 9 копійок – до 26,51 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 18 копійок і склав 29,81 грн/€.

Національний банк України в п'ятницю, 13 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,85 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики.

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