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12 грудня • оновлено в 09:43
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Долар побив новий рекорд: скільки коштує валюта в Україні

2.1т
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Національний банк України в четвер, 12 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,60 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 8 копійок, свідчать дані НБУ.

Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

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Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 26,14 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 10 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Крім того, середній курс гривні до американської валюти в продажу в банках знизився на 7 копійок – до 23,69 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 5 копійок і склав 26,31 грн/€.

Національний банк України в четвер, 12 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,60 грн/$

Національний банк України в четвер, 12 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,60 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сейчас скупят дешевый доллар те, кому положено, а потом украинцам будет сюрприз... помянете мои слова...
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы берут кредиты долларами = доллар дешевеет = xpюканам приходится возвращать больше xpювен. Инвесторы довольны :D
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