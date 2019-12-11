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11 грудня • оновлено в 09:20
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Долар у банках України пришвидшив падіння: за скільки можна купити валюту

2.6т
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В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 23,76 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 10 копійок і склав 26,36 грн/€.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,69 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,24 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок

В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня
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