Долар у банках України пришвидшив падіння: за скільки можна купити валюту

В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок.
Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 23,76 грн/$, свідчать дані банківських установ.
Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 10 копійок і склав 26,36 грн/€.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,69 грн/$.
Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 1 копійку.
Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,24 грн/€.
У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 1 копійку.
Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.
Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.
У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.
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