Долар у банках України пришвидшив падіння: за скільки можна купити валюту

В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 23,76 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 10 копійок і склав 26,36 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,69 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,24 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в середу, 11 грудня, опустився на 8 копійок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram