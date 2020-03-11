Долар пробив нову позначку: опублікований курс в Україні

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$.

За день американська валюта подорожчала на 39 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 28,79 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 56 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці піднявся на 8 копійок – до 25,76 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 13 копійок і склав 29,27 грн/€.

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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