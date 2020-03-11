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11 березня • оновлено в 09:33
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Долар пробив нову позначку: опублікований курс в Україні

4.3т
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Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$.

За день американська валюта подорожчала на 39 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 28,79 грн/€.

У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 56 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці піднявся на 8 копійок – до 25,76 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 13 копійок і склав 29,27 грн/€.

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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Ка Дима
Ка Дима
"Иди рубли на доллары менять" И побежали в обменник стоять Очередь злую и длинную, Держа в руке последнюю гривну..
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тильки виграли.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
что такое? а как там у маскалей?
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