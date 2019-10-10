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10 жовтня • оновлено в 14:06
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Долар і євро подешевшали: опублікований курс у банках

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В Україні курс долара у четвер, 10 жовтня, знизився на 1 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,02 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках знизився на 3 копійки і становить 27,50 грн/€.

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Долар і євро подешевшали: опублікований курс у банках

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,70 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,12 грн/€.

Так, за день європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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