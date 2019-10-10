Долар і євро подешевшали: опублікований курс у банках

В Україні курс долара у четвер, 10 жовтня, знизився на 1 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,02 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро у банках знизився на 3 копійки і становить 27,50 грн/€.

Національний банк України залишив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,70 грн/$.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,12 грн/€.

Так, за день європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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