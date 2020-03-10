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10 березня • оновлено в 09:10
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Курс долара підскочив: скільки коштує валюта в Україні

3.7т
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Національний банк України у вівторок, 10 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,92 грн/$.

За вихідні американська валюта подорожчала на 18 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 28,23 грн/€.

Таким чином, європейська валюта подорожчала на 54 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти в продажу в банках вранці опустився на 3 копійки – до 25,04 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 7 копійок і склав 28,33 грн/€.

Національний банк України у вівторок, 10 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,92 грн/$

Національний банк України у вівторок, 10 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,92 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Через час будет 40 гривен.
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