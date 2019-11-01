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1 листопада • оновлено в 09:52
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Долар в українських банках пробив нову позначку

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В Україні курс долара в п'ятницю, 1 листопада, впав на 18 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,96 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках опустився на 9 копійок і склав 27,83 грн/€.

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Долар в українських банках пробив нову позначку

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,06 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на сім копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,79 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта впала в ціні на чотири копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро
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