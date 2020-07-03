Долар за 30, легко: "слуг народу" спіймали на новому листуванні про відставку Смолія. Фото

Нардепів "Слуги народу" спіймали на новому листуванні в чаті фракції щодо відставки глави НБУ Якова Смолія. Учасники діалогу напророкували українцям долар за 30 грн.

Про це повідомляє "1 News". Нову частину листування, в якому йдеться, зокрема, про ймовірні наслідки звільнення Смолія, зафіксували під час пленарного засідання парламенту в четвер, 2 липня.

Листування в чаті на своєму телефоні читав депутат від "Слуги народу" Володимир Захарченко.

"До нього хороше ставлення, але він не може працювати в нинішніх умовах", – так схарактеризував ставлення до голови Нацбанку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

"Заради справедливості потрібно зазначити, що ставка (мовиться про рекорно низьку облікову ставку. – Ред.) б не падала, якби не тиснули постійно. До Смолія хороше у всіх ставлення, але він не може працювати в таких умовах, він хоче мати інфляцію 1,9%, не хоче робити емісію, а всі країни зараз вливають гроші в економіку, жертвуючи інфляцією на догоду зростання споживання", – пише Арахамія.

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

Нардепка Роксолана Підласа запитала в Арахамії: "Скільки ми хочемо інфляцію? Просто щоб знати, до чого готуватися". На це відповідає інший депутат, номер якого не підписаний: "Курс на днях 30 буде, легко. Буде тоді більша інфляція".

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

Не обійшлося й без обговорень нового кандидата на цю посаду. Так, один із депутатів пише, що "Данило, ймовірно, був би сильним главою НБУ. Важливо його ще спитати, чи хоче він". Йдеться про Данила Гетманцева, депутата від "Слуги народу", кандидатуру якого називають як одну з імовірних на посаду керівника Нацбанку.

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

Далі депутати також обговорювали можливе призначення Арсенія Яценюка на посаду глави НБУ, однак не зрозуміло, "чи піде на це президент".

"...Як думаєте, президент піде на це? Для нас, чесно кажучи, це стане політичною ж*пою", – пише один із депутатів.

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

Депутат Максим Бужанський пише, що якщо "слуги народу" не в змозі обрати свого главу Нацбанку, то варто розходитися.

Наостанок Арахамія пише, що усе "погано скінчиться, якщо ми обіс*емося з новим менеджментом – тут справді є ризики". Врешті Микита Потураєв побажав колегам із фракції "спокійної ночі, можливо, останньої у нашому житті".

Давид Арахамія додав: "А наша тенденція кадрова – кожне нове призначення гірше за попереднє".

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

Листування в чаті "слуг народу" (1News)

До цього нардепи "Слуги народу", обговорюючи відставку Смолія, заявили, що він "нас*ав наостанок".

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